Napoli sta vivendo un boom turistico senza precedenti: in soli due giorni, oltre mezzo milione di visitatori hanno scelto la città per immergersi nel suo mare e nella sua cultura. Un trend che conferma la rinascita post-Covid, evidenziata da Il Mattino. L'estate 2025 si preannuncia esplosiva, con un mix irresistibile di storia, gastronomia e bellezze naturali. Non perdere l'occasione di scoprire perché Napoli è la meta del momento!

Napoli è stata sempre in crescita, dal post-Covid, come raccontato da Il Mattino negli ultimi anni. Ma, all?alba dell?estate 2025, il capoluogo partenopeo è salito su un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Turisti a Napoli, in due giorni più di mezzo milione: «Qui mare e cultura»

Napoli Il tifo trascina i turisti «Un maggio da record già 500mila presenze»

Napoli vive un maggio da record, con oltre 500mila turisti attratti dall’entusiasmo calcistico che avvolge la città.

