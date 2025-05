Turista ubriaco fradicio devasta due bar poi ribalta fioriere e cassonetti

Una notte di follia sul lungolago Gabriele d'Annunzio di Gardone Riviera ha scosso la comunità: un turista belga, ubriaco fradicio, ha devastato due bar e ribaltato fioriere e cassonetti. Questo episodio svela un trend preoccupante, legato al turismo irresponsabile che, in tempi di ripresa post-pandemia, mette a rischio la bellezza dei nostri luoghi. La domanda sorge spontanea: come possiamo tutelare l'identità dei nostri gioielli italiani?

Una notte di pura follia, consumata sul lungolago Gabriele d'Annunzio a Gardone Riviera, dove un turista belga di 35 anni, completamente ubriaco, ha seminato il caos tra locali, arredi urbani e veicoli parcheggiati. Il fatto è accaduto a notte fonda, ne dà notizia Bresciaoggi: l'uomo, in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Turista ubriaco fradicio devasta due bar, poi ribalta fioriere e cassonetti

