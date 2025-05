Turista cinese danneggia antichi guerrieri all' Esercito di Terracotta di Xi' an

Un gesto sconsiderato ha scosso il mondo dell'arte: un turista cinese ha danneggiato due guerrieri dell'Esercito di Terracotta a Xi'an, simbolo di una cultura millenaria. Questo episodio, purtroppo non isolato, mette in luce la crescente pressione sul patrimonio culturale in un'epoca in cui il turismo è in continua espansione. Un invito alla riflessione: come possiamo tutelare queste meraviglie per le generazioni future? La storia attende risposte.

Un turista cinese ha scavalcato una recinzione e si è lanciato in una sezione del museo dell'Esercito di Terracotta a Xi'an, capoluogo dello Shaanxi, danneggiando due antichi guerrieri d'argilla, una delle attrattive mandarine più famose in tutto il mondo. Lo hanno riferito le autorità locali in merito all'episodio avvenuto venerdì pomeriggio, nel resoconto dei media statali. L'uomo, un trentenne di cui è stato fornito solo il cognome Sun, era in visita al museo quando "ha scavalcato la rete protettiva ed è saltato" tra i guerrieri, hanno riferito i funzionari di polizia in una nota diffusa oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Turista cinese danneggia antichi guerrieri all'Esercito di Terracotta di Xi'an

