Il turismo in Umbria sta vivendo una rivoluzione! La Guardia di Finanza ha alzato il muro contro gli affitti irregolari, puntando a garantire un'accoglienza di qualità e tutelare i proprietari onesti. In un periodo in cui la sostenibilità e l'etica nel settore turistico sono al centro del dibattito, questa stretta rappresenta un passo fondamentale per un futuro più responsabile e trasparente. Scopri come questa iniziativa influenzerà l'immagine della regione!

Perugia, 31 maggio 2025 – Accoglienza turistica sì, ma troppo spesso senza regole. Così arriva la stretta della Guardia di Finanza sul turismo irregolare in Umbria. Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, il Comando Provinciale di Perugia ha intensificato le verifiche su strutture ricettive e locazioni turistiche, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di abusivismo e concorrenza sleale in un settore chiave per l’economia regionale. L’intervento si inserisce in un piano di controlli mirati, messo in atto anche a seguito delle numerose segnalazioni provenienti dalle principali associazioni di categoria, tra cui Federalberghi e AssoTurismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo, pugno duro sugli irregolari: arriva la stretta sugli affitti turistici

