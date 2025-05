Turi | sagra della ciliegia ferrovia oggi inaugurazione Rassegna fino a domenica

Oggi a Turi si accende la 33esima Sagra della Ciliegia Ferrovia, un evento che celebra non solo un frutto delizioso, ma anche la tradizione e l’unità della comunità. Fino a domenica, piazza S. Orlandi si trasformerà in un palcoscenico di sapori e spettacoli, richiamando visitatori da ogni dove. Un’occasione imperdibile per scoprire il fascino della Puglia e gustare le ciliegie più dolci dell'estate! Pront

Di seguito la comunicazione diffusa dagli organizzatori: Inaugurazione della 33esima Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi (Ba) sabato 31 maggio 2025, alle ore 18:00 in piazza S. Orlandi alla presenza delle massime autorità civili e militari, a cui seguirà un’apertura spettacolare in collaborazione con Grotte di Castellana e gli artisti dello spettacolo Hell In The Cave. La sagra proseguirà anche nei giorni 1 e 2 giugno fra stand, enogastronomia, arte e musica, con un ricco programma (consultabile al seguente link: https:www.sagraciliegiaferrovia.itedizione-2025 ). L'articolo Turi: sagra della ciliegia ferrovia, oggi inaugurazione Rassegna fino a domenica proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Turi: sagra della ciliegia ferrovia, oggi inaugurazione Rassegna fino a domenica

Sagra della Ciliegia Ferrovia: tre giorni di fiera mercato, gastronomia, musica e arte dedicati all'oro rosso di Turi

Dal 31 maggio al 2 giugno 2025, Turi si anima con la 33ª Sagra della Ciliegia Ferrovia, un evento di tre giorni dedicato all'oro rosso di Turi.

Cerca Video su questo argomento: Turi Sagra Ciliegia Ferrovia Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Turi | 33esima Sagra della Ciliegia Ferrovia; La ciliegia più famosa è nata sui binari di una ferrovia pugliese e si chiama proprio così: “ferrovia”; Al via a Turi la Sagra della Ciliegia Ferrovia, a Roma la presentazione ufficiale; Turi: da sabato la sagra della ciliegia ferrovia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Turi: sagra della ciliegia ferrovia, oggi inaugurazione Rassegna fino a domenica

Riporta noinotizie.it: Inaugurazione della 33esima Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi (Ba) sabato 31 maggio 2025, alle ore 18:00 in piazza S. Orlandi alla presenza delle massime autorità civili e militari, a cui seguirà ...

Sagra della Ciliegia Ferrovia: tre giorni di fiera mercato, gastronomia, musica e arte dedicati all'oro rosso di Turi

Scrive baritoday.it: Sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno 2025: saranno ben tre i giorni dedicati quest’anno alla 33esima edizione della “Sagra della Ciliegia Ferrovia”. Torna a Turi (Ba) l’attesissimo appuntame ...

Il weekend delle ciliegie: a Turi torna la Sagra della Ferrovia. “La festa anche di chi le coltiva”

Si legge su bari.repubblica.it: Si parte sabato 31 maggio alle 19. Fino al 2 giugno numerosi gli appuntamenti collaterali con i live show di “Hell in the Cave” (in collaborazione don le ...