Turchia Galatasaray | Mertens dice addio al calcio? Gol saluti e lacrime tra gli abbracci per l’ex Napoli – VIDEO

Un momento emozionante ha segnato la carriera di Dries Mertens, che ha salutato il Galatasaray con un gol e lacrime negli occhi. La sua possibile uscita dal calcio professionistico solleva interrogativi su come i grandi campioni affrontino il ritiro. In un'epoca in cui il football è in continua evoluzione, Mertens rappresenta il lato umano dello sport, un ricordo indelebile per i tifosi. Sarà davvero la fine di un'era?

Turchia, Galatasaray: Mertens dice addio al calcio? Gol, saluti e lacrime per l'ex Napoli – VIDEO Sicuramente è addio al Galatasaray, non è ancora certo, invece, l'addio al calcio. Ma nella giornata di ieri, Dries Mertens ha salutato ufficialmente i suoi tifosi in Turchia, con un gol su rigore e una standing ovation ricevuta al

Mertens saluta il Galatasaray? Futuro misterioso. Lui: «Ho passato 3 anni fantastici, ora bisogna avere fiducia…»

Dopo tre anni intensi, Dries Mertens saluta il Galatasaray, lasciando il suo futuro ancora avvolto nel mistero.

Mertens lascia il campo commosso nell’ultima partita con il Galatasaray: ascolta la voce della moglie

Da fanpage.it: L'ultima partita di Mertens con il Galatasaray è stata toccante: i compagni lo portano in trionfo prima della sostituzione, ha gli occhi lucidi mentre ...

Galatasaray, Osimhen e Mertens conquistano la Coppa di Turchia

Scrive msn.com: Stagione da incorniciare per il Galatasaray e ovviamente per Dries Mertens e Victor Osimhen. Vicinissimi per il terzo anno di fila al titolo di Süper Lig, il massimo campionato ...

Galatasaray campione di Turchia, segna Osimhen. Mertens: "Ora guardo il Napoli"

Si legge su msn.com: Il Galatasaray ha vinto il suo 25esimo titolo di campione di Turchia e questa volta è stato suggellato da un gol del suo portiere. Il portiere uruguaiano Fernando Muslera ha trasformato un rigore ...