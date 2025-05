Tumori una morte su quattro è causata dal fumo

Il fumo continua a mietere vittime, causando una morte su quattro per tumori. In occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio, il centro di riferimento oncologico di Aviano lancia un'importante campagna di sensibilizzazione. È un'opportunità imperdibile per riflettere sui danni del fumo e abbracciare uno stile di vita più sano. Non lasciare che il tabacco scriva la tua storia: è tempo di fare scelte consapevoli!

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, che si celebra il 31 maggio su proposta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il centro di riferimento oncologico di Aviano ha scelto di impegnarsi con una promozione attenta rispetto ai danni causati dal fumo. Lo fa aderendo alla campagna. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Tumori, una morte su quattro è causata dal fumo

