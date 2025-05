Tumor cancro uroteliale | al Giro d’Italia parola alla prevenzione oncologica

Il Giro d'Italia non è solo una corsa, ma anche un palcoscenico per la salute. Alla tappa di Cesano Maderno, Merck ha lanciato la campagna 'Non girarci intorno', una forte iniziativa di sensibilizzazione sul tumore uroteliale. Con oltre 200 persone coinvolte in un'indagine istantanea, emerge l'importanza della prevenzione oncologica. Scoprire e informarsi è il primo passo verso la salute! Un'opportunità da non perdere!

(Adnkronos) – Grande partecipazione alla tappa di Cesano Maderno del Giro d'Italia, dove Merck ha portato la campagna 'Non girarci intorno' per sensibilizzare sul tumore uroteliale. Durante l'evento, svoltosi presso il Villaggio del Giro d'Italia in Piazza XXV Aprile, un'instant survey condotta su circa 200 persone ha fatto emergere una fotografia chiara del livello di

Tumore uroteliale: al Giro d'Italia Merck fa tappa a Pisa con la campagna 'Non girarci intorno'

In occasione del Bladder Cancer Awareness Month, Merck Italia ha portato a Pisa la campagna "Non girarci intorno" per sensibilizzare sul tumore uroteliale.

