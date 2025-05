La Juventus è nel caos: dopo il rifiuto di due allenatori in poche ore, la situazione si fa incandescente. Secondo Tuttosport, Tudor è infastidito dalle voci incontrollate che circolano attorno alla sua possibile panchina. Questo riflette un trend più ampio nel calcio, dove la pressione mediatica influisce sulle scelte dirigenziali. Cosa aspetta ai bianconeri? La risposta potrebbe segnare un capitolo cruciale per il futuro della squadra.

Tudor Juventus, il retroscena di Tuttosport: «È infastidito per le tante voci ma.». Cosa succede adesso per quanto riguarda la panchina bianconera. Gli ultimi giorni sono stati parecchio concitati in casa Juve, con il club che si è visto sbattere la porta in faccia da ben due allenatori nel giro di pochissime ore: prima Conte che ha scelto di restare a Napoli, poi Gasperini che inizierà la sua avventura a Roma. L'edizione odierna di Tuttosport rivela un retroscena: Igor Tudor era consapevole di non essere la primissima scelta ma è rimasto un po' infastidito per le continue voci di questi ultimissimi giorni.