Tudor Juve novità sul croato | quotazioni in aumento con il passare del tempo! Cosa sta succedendo e i possibili scenari

Le quotazioni di Tudor per la panchina della Juve sono in costante ascesa. Dopo i rifiuti di Conte e Gasperini, il croato sembra diventare il favorito per guidare i bianconeri verso una rinascita tanto attesa. In un clima di incertezze e sfide, la scelta del nuovo allenatore potrebbe segnare un punto di svolta decisivo. Riuscirà Tudor a riportare la Juve ai vertici del calcio italiano? La tensione cresce!

Tudor Juve, novità sul croato: quotazioni in aumento con il passare del tempo! Cosa succede e i possibili scenari per la panchina dei bianconeri. Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sulla panchina della Juve, che nelle ultime quarantotto ora si è vista recapitare due no: prima da Conte, più tardi da Gasperini. In uno scenario di questo tipo – scrive il quotidiano – sono inevitabilmente in ascesa le quotazioni di Igor Tudor, che resterà comunque in sella almeno fino al Mondiale per Club compreso: i candidati per la panchina iniziano a scarseggiare e coì la Juve potrebbe anche decidere di continuare col croato ex Marsiglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, novità sul croato: quotazioni in aumento con il passare del tempo! Cosa sta succedendo e i possibili scenari

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium

Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Tudor Juve Novità Croato Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Tudor Juve al capolinea? Cosa c'è dietro le ultime parole; Tudor-Juventus, la clausola da un milione per dirsi addio. E lui: «Senza conferma niente Mondiale per club»; Come funziona il contratto di Tudor con la Juventus: scadenza, rinnovo automatico, clausola; Tudor, sarà Juve anche al Mondiale per Club: l'annuncio dell'agente. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne