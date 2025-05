Tu non sai quanto ti amo | la dedica all' Inter sul tetto prima della finale di Champions

...si prepara a scrivere un'altra pagina della sua storia con la finale di Champions League. "Tu non sai quanto ti amo" è più di una semplice scritta: è l'espressione di una passione che unisce tifosi e squadra, riflettendo un sentimento che va oltre il calcio. In un’epoca in cui le emozioni si vivono anche attraverso i social, questa dedica ricorda quanto sia importante il legame tra città e club. Sarà questa la spinta in più per i nerazzurri?

"Tu non sai quanto ti amo". Questa scritta, in colore azzurro, campeggia sul tetto di un capannone a Cernusco sul Naviglio (Milano), ed è stata realizzata qualche giorno fa dal proprietario del capannone, Luigi Dossena, imprenditore di 55 anni. Una dedica esplicitamente rivolta all'Inter, che.

