ts – avrei voluto fare di più

Gian Piero Gasperini lascia l'Atalanta per affrontare una nuova sfida con la Roma, sottolineando il bisogno di stimoli freschi. La sua scelta riflette un trend crescente nel calcio: allenatori che cercano nuove avventure per rinnovare la propria carriera e il proprio entusiasmo. Questo passaggio potrebbe influenzare le strategie di entrambe le squadre e i loro tifosi. L'addio di Gasperini è solo l'inizio di una nuova era nel calcio italiano!

BERGAMO – " Lascio l'Atalanta per bisogno di nuovi stimoli, per la fiducia trasmessami e per il rinnovato entusiasmo che ne deriva ". Gian Piero Gasperini, dopo il 'no' alla Juventus, motiva la decisione di abbandonare Bergamo per accettare l'offerta della Roma in una lettera pubblicata dall'edizione on line de L'Eco di Bergamo, nella quale definisce la sua nuova avventura alla Roma una " sfida molto difficile, esaltante, e che mi trasmette tanta adrenalina ". La lettera. " Voglio rivolgermi a cuore aperto ai tifosi atalantini – esordisce Gasperini –.