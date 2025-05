Trumpraddoppio dazi anche su alluminio

Donald Trump torna alla carica con un raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio, portandoli al 50%. Questa mossa, celebrata come un "grande onore", si inserisce in un contesto di crescente nazionalismo economico e protezionismo globale. In un'epoca in cui le catene di approvvigionamento sono in continua evoluzione, il focus sulle industrie domestiche potrebbe cambiare radicalmente il panorama commerciale. Resta da vedere come reagiranno i mercati internazionali.

Donald Trump annuncia un nuovo giro di vite sul commercio: a partire da mercoledì 4 giugno, i dazi su acciaio e alluminio passeranno dal 25% al 50%. Lo ha scritto su Truth Social dopo l'intervento alla U.S. Steel, definendo la misura "un grande onore" e un nuovo passo per sostenere le industrie americane in ripresa. "Sarà una grande notizia per i nostri meravigliosi lavoratori", ha aggiunto. Il raddoppio si applicherà anche all'alluminio. "Rendiamo l'America di nuovo grande!", ha concluso.

Trump: "Dal 4 giugno dazi su acciaio e alluminio al 50%" | "Musk? Ha portato grandi cambiamenti, farĂ avanti e indietro dalla Casa Bianca"

Dal 4 giugno, l’America alza il sipario su un nuovo capitolo economico: dazi al 50% su acciaio e alluminio.

Riporta ansa.it: "È per me un grande onore aumentare i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al ;;50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Le nostre industrie siderurgiche e dell'alluminio stanno riprendendosi come mai pri ...

Da ilmessaggero.it: In questo periodo di pausa lo scontro con la magistratura è solo rimandato e Donald Trump vive in un interregno temporaneo nel quale cercherà non solo di mantenere attive le ...

Si legge su panorama.it: La Corte del commercio internazionale degli Stati Uniti invalida tutti i dazi promulgati da gennaio, esclusi solo quelli su acciaio, alluminio e automotive. L'amministrazione ha già presentato ricorso ...