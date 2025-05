Trump tira dirtto | altri dazi su acciaio e alluminio al 50% | così sfida giustizia e mercati

Trump alza la posta: il raddoppio delle tariffe su acciaio e alluminio al 50% è un atto audace che non solo sfida la giustizia federale, ma riaccende il dibattito sulle politiche economiche in un clima di crescente protezionismo globale. Questa mossa, lanciata da Us Steel, potrebbe avere ripercussioni significative sui mercati e sull’industria, rendendo la campagna elettorale ancora più infuocata. Riuscirà a mantenere il supporto

Dal palco della Us Steel, Trump annuncia il raddoppio delle tariffe su acciaio e alluminio. Una mossa muscolare che sfida la giustizia federale e accende nuovi fronti in piena campagna elettorale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump tira dirtto: altri dazi su acciaio e alluminio al 50%: così sfida giustizia (e mercati)

Trump raddoppia i dazi sull'acciaio al 50%

Trump raddoppia i dazi sull'acciaio al 50%, un passo che segna un forte cambiamento nelle politiche commerciali statunitensi.

