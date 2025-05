Trump sta pensando di dare la grazia a Diddy?

Donald Trump sta valutando di concedere la grazia a Diddy, un gesto che potrebbe scuotere nuovamente il panorama delle celebrità e della giustizia. Negli ultimi mesi, il tycoon ha già perdonato alcune figure controverse, creando un trend inaspettato. Questa mossa non solo riaccende i riflettori sul rapper, ma solleva interrogativi sul potere del perdono nella cultura popolare. Cosa significa veramente ricevere una seconda opportunità in un contesto così mediatico?

Dall’inizio del suo secondo mandato Donald Trump ha concesso recentemente la grazia ad alcune celebrità, come i volti dei reality Todd e Julie Chrisley ed il rapper YoungBoy: nel mirino del tycoon potrebbe esserci anche Diddy?. Questa settimana Trump ha fatto molto parlare di sé, con la grazia per YoungBoy Never Broke Again e la commutazione dell’ergastolo federale dell’ex capo della gang di Chicago Larry Hoover, in carcere dal 1973. Mentre il rapper si è liberato dai suoi casi federali, Hoover è ancora in carcere in Illinois per il resto della condanna a 200 anni per l’omicidio dello spacciatore William “Pooky” Young, avvenuto nel 1973. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump sta pensando di dare la grazia a Diddy?

Trump concede la grazia a una coppia condannata per frode. Ennesimo caso dopo quello di Walczak e Jenkins

Donald Trump ha concesso la grazia a Todd e Julie Chrisley, la coppia condannata per frode bancaria per oltre 30 milioni di dollari, famosa per il reality show "Chrisley Knows Best".

