Trump regala una chiave d’oro a Elon Musk

Donald Trump ha sorpreso tutti donando a Elon Musk una chiave d'oro gigante, simbolo di un legame unico tra innovazione e politica. Questo gesto sottolinea l’importanza crescente delle figure tech nel panorama globale. Mentre Musk si distacca dal ruolo di consigliere, il suo impatto continua a farsi sentire. È un momento che ci invita a riflettere su come le nuove tecnologie influenzano la nostra vita quotidiana e le scelte dei leader mondiali.

Una chiave d’oro gigante con sopra inciso il simbolo della Casa Bianca è stata donata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Elon Musk che ieri lasciato il ruolo di consigliere speciale del presidente e il suo posto alla guida del DOGE. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump regala una chiave d’oro a Elon Musk

Riad, Trump apre (anche) sui droni. Chiave anti-Cina per il nuovo Golfo

Riad Trump si espande anche nel settore dei droni, con l'interesse dell'azienda General Atomics a vendere fino a 200 sistemi Reaper al governo saudita.

Con Trump lo Studio Ovale si è riempito d’oro

Secondo ilpost.it: Nei primi mesi del suo secondo mandato da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha riempito lo Studio Ovale di coppe, cornici e ornamenti d’oro. È prassi che ciascun presidente arredi l ...