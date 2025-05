Trump raddoppia i dazi sull' acciaio al 50%

Trump raddoppia i dazi sull'acciaio al 50%, un passo che segna un forte cambiamento nelle politiche commerciali statunitensi. Questa mossa non solo mira a proteggere l'industria interna, ma si colloca anche nel contesto di una crescente tensione globale sul commercio. Un aspetto interessante? Le ripercussioni sui prezzi finali dei prodotti e sull'economia globale potrebbero essere significative. Resta da vedere come reagiranno i mercati e i partner commerciali.

Gli Usa imporranno il 50% di dazi sull'acciaio importato, raddoppiando le tariffe attuali: lo ha annunciato Donald Trump parlando nella fabbrica principale della Us Steel a Pittsburgh. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump raddoppia i dazi sull'acciaio al 50%

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

