Donald Trump ha annunciato un raddoppio delle tariffe su acciaio e alluminio importati negli Stati Uniti, portandole dal 25% al 50% a partire dal 4 giugno. La mossa, comunicata dalla sede della US Steel a Pittsburgh e celebrata come "un grande onore", arriva nel pieno di una nuova escalation commerciale con la Cina, accusata di aver violato la tregua sui dazi. L'Europa risponde rafforzando il fronte legale, mentre si attende la decisione della Corte d’Appello americana che potrebbe ribaltare le misure imposte dal tycoon. Tempismo calcolato: nei giorni del G7 e dell'incontro OCSE a Parigi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio: dal 4 giugno al 50%

Scrive msn.com: Trump ha annunciato anche l’accordo tra U.S. Steel e Nippon Steel, chiedendo che resti a controllo Usa. L’Europa valuta contromisure, cresce la tensione sul commercio globale.

Secondo msn.com: AGI - Donald Trump raddoppia i dazi sulle importazioni di acciaio e di alluminio, portandoli al 50%. L'annuncio arriva in occasione della visita allo stabilimento della US Steel, in Pennsylvania dove ...

Scrive msn.com: Il presidente americano rilancia la sua politica commerciale durante la visita alla US Steel: “Questo renderà ancora più sicura l'industria siderurgica” ...