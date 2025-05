Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio al 50%

Donald Trump alza il tiro: i dazi su acciaio e alluminio raddoppiano, portandoli al 50%. Un passo audace in un contesto di crescente protezionismo globale. Mentre promuove accordi tra colossi dell'acciaio come US Steel e Nippon Steel, la mossa mira a sostenere l'industria locale. Ma quale sarà l'impatto sui consumatori e sul mercato globale? Scopri come questa strategia potrebbe cambiare le carte in tavola!

Donald Trump raddoppia i dazi sulle importazioni di acciaio e di alluminio, portandoli al 50%. L'annuncio arriva in occasione della visita allo stabilimento della US Steel, in Pennsylvania dove il presidente americano promuove anche una partnership tra l'acciaieria statunitense e la giapponese Nippon Steel. «Porteremo i dazi sull'acciaio dal 25 al 50% e questo renderà ancora più sicura l'industria.

