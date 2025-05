Trump raddoppia al 50% i dazi su acciaio e alluminio per aiutare Us Steel

Donald Trump ha deciso di alzare il tiro: i dazi su acciaio e alluminio passano al 50%. Una mossa audace, pensata per rinvigorire l'industria statunitense. Ma quali saranno le conseguenze per il mercato globale? In un contesto economico già teso, questa decisione potrebbe scatenare una nuova guerra commerciale. Gli occhi sono puntati su come reagiranno i partner internazionali. Preparatevi a seguire una saga che promette colpi di scena!

Ogni giorno ha il suo dazio. Oggi sono quelli sull’acciaio e l’alluminio. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che verranno raddoppiati e portati al 50%. “È per me un grande onore aumentare i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al 50%, a partire da mercoledì 4 giugno”, ha affermato Trump. “Le nostre industrie siderurgiche e dell’alluminio stanno riprendendosi come mai prima. Questa sarà un’altra grande notizia per i nostri meravigliosi lavoratori dell’acciaio e dell’alluminio. Rendiamo l’America di nuovo grande!”, ha poi scritto sul suo social Truth. Gli Stati Uniti importano circa il 17% del loro fabbisogno di acciaio, soprattutto da Canada, Brasile e Messico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump raddoppia al 50% i dazi su acciaio e alluminio per aiutare Us Steel

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Cerca Video su questo argomento: Trump Raddoppia 50 Dazi Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio, dal 4 giugno saliranno al 50%; Nuova minaccia di Trump all’Ue: dazi del 50 per cento dal primo giugno; Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio al 50%; Trump raddoppia i dazi: Dal 4 giugno al 50% su acciaio e alluminio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio al 50%

Si legge su msn.com: AGI - Donald Trump raddoppia i dazi sulle importazioni di acciaio e di alluminio, portandoli al 50%. L'annuncio arriva in occasione della visita allo stabilimento della US Steel, in Pennsylvania dove ...

Dazi, Trump: “Quelli su acciaio e alluminio raddoppiano, al 50% dal 4 giugno”

Secondo msn.com: Il presidente americano rilancia la sua politica commerciale durante la visita alla US Steel: “Questo renderà ancora più sicura l'industria siderurgica” ...

Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio, dal 4 giugno saliranno al 50%

Scrive ilsole24ore.com: L’improvvisa escalation annunciata durante un comizio in Pennsilvanya dove ha promosso una partnership da 15 miliardi tra Nippon Steel e US Steel ...