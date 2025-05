Trump | Porteremo i dazi sull' acciaio dal 25% al 50%

Donald Trump alza il tiro sui dazi sull'acciaio, portandoli dal 25% al 50%. Un gesto che non solo mira a proteggere l'industria americana, ma rientra in un contesto globale di crescente protezionismo. In un momento in cui la sostenibilità e l'innovazione sono al centro del dibattito economico, questo aumento potrebbe avere ripercussioni significative su prezzi e mercato internazionale. Riuscirà Trump a bilanciare i benefici per i lavoratori con le sfide globali?

(Agenzia Vista) Pittsburgh, 31 maggio 2025 “Imporremo un aumento del 25%: porteremo i dazi sull'acciaio dal 25% al 50%.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia l'aumento sui dazi sull'acciaio durante il suo intervento in occasione dell'incontro con i lavoratori della Us Steel a Pittsburgh. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: Porteremo i dazi sull'acciaio dal 25% al 50%

