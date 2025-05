Trump ora ha deciso di raddoppiare i dazi su acciaio e alluminio | “Andranno al 50% dal 4 giugno”

Donald Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio, portandoli al 50% dal 4 giugno. Questa mossa, annunciata durante un incontro con i lavoratori di US Steel, segna un'importante svolta nel panorama commerciale globale. In un'epoca di crescente protezionismo, le conseguenze potrebbero farsi sentire non solo sull'industria americana, ma anche sulle dinamiche delle relazioni internazionali. Qual è il futuro del commercio mondiale? Scoprilo!

Ennesima modifica dei dazi imposti da Donald Trump: quelli su acciaio e alluminio, che erano fermi al 25%, saliranno fino al 50% a partire da mercoledì 4 giugno. Non a caso il presidente ha annunciato la decisione durante un incontro con i lavoratori dell'azienda siderurgica US Steel, che sarà comprata dalla giapponese Nippon Steel. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Trump ora ha deciso di raddoppiare i dazi su acciaio e alluminio: “Andranno al 50% dal 4 giugno”

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

