Trump | Musk? Farà avanti e indietro dalla Casa Bianca

Un'alleanza inaspettata si profila all'orizzonte: Donald Trump e Elon Musk, due colossi del nostro tempo, si avvicinano di nuovo. Le dichiarazioni di Trump sul "lavoro fantastico" di Musk pongono interrogativi su una possibile sinergia tra politica e innovazione tecnologica. In un'era in cui la leadership è sempre più influenzata dai social media e dalle criptovalute, bisogna chiedersi: quale sarà il futuro di Dogecoin e delle relazioni tra queste due icone?

"Sono onorato di essere con Elon, che è mio amico e ha fatto un lavoro fantastico", dice Donald Trump, lodando il capo del Doge nel giorno di fine mandato. "Elon non se ne andrà davvero. Credo che farà avanti e indietro. Doge è la sua creatura". Parole che arrivano dopo settimane di apparente attrito tra i due, con Musk che aveva criticato pubblicamente il Big Beautiful Bill, la proposta di bilancio dell'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Musk? Farà avanti e indietro dalla Casa Bianca"

L'incontro tra Putin e Zelensky si farà? Trump valuta partecipazione

L'atteso incontro tra Putin e Zelensky si avvicina, con i leader russi e ucraini pronti a discutere di pace a Istanbul.

