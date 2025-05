Trump mantiene i dazi | Casa Bianca ricorre per sospesa sentenza di US Intl Trade

Donald Trump non fa marcia indietro sui dazi: la Casa Bianca ha deciso di ricorrere contro la sentenza che sospendeva le sue misure protezionistiche. In un contesto di crescente tensione commerciale, questa mossa rafforza il dibattito sull'impatto delle tariffe sull'economia globale. Riuscirà l’ex presidente a mantenere il suo approccio radicale anche in un mercato in continua evoluzione? La risposta potrebbe influenzare non solo l'America, ma anche il mondo intero.

Donald Trump continua a mantenere in vigore i dazi, come stabilito recentemente dalla Corte d’Appello Federale. La decisione ha sospeso temporaneamente quanto disposto in precedenza dai tre giudici della United States Court of International Trade di Manhattan, che avevano fermato le tariffe imposte dal tycoon, comprese le misure annunciate il 2 aprile. Decisione e contesto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Trump mantiene i dazi: Casa Bianca ricorre per sospesa sentenza di US Intl Trade

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Trump: sull'acciaio dazi al 50%. Cina e Ue partner commerciali "spietati"

Lo riporta msn.com: Donald Trump raddoppia i dazi sulle importazioni di acciaio e di alluminio, portandoli al 50%. L'annuncio arriva in occasione della visita allo stabilimento della US Steel, in Pennsylvania dove il pre ...

Usa: Corte d'appello mantiene in vigore i dazi decisi da Trump

msn.com scrive: Una corte d'appello federale ha bloccato temporaneamente l'entrata in vigore della sentenza del Tribunale statunitense per il commercio internazionale, che mercoledì aveva bloccato gran parte dei dazi ...

Dazi Trump, Corte d'appello Usa: "Tariffe per ora restano in vigore"

Si legge su tg24.sky.it: L'amministrazione Trump farà appello contro la decisione. Lo scontro giudiziario potrebbe arrivare fino alla Corte Suprema, lasciando ai saggi un caso di alto profilo che potrebbe avere un impatto di ...