Trump Gramsci e il laboratorio Maga

Nel panorama politico attuale, il MAGA 2.0 sta riscrivendo le regole della comunicazione. Figure come Christopher Rufo, nativi digitali e abili nell'uso dei social, si appropriano di concetti come quello di Gramsci per affermarsi nel dibattito pubblico. Questa strategia non solo conquista consensi, ma trasforma anche il modo in cui discutiamo idee e ideologie. Un esempio lampante di come il potere delle narrazioni online possa influenzare il pensiero collettivo.

Christopher Rufo è solo uno dei tanti nuovi volti del MAGA 2.0, nativi digitali, cresciuti con il mito di Fox News, ma molto più influenti e efficaci sui nuovi mezzi di comunicazione. Tanto da essere riusciti, a proposito di Antonio Gramsci, ad egemonizzare lo spazio virtuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump, Gramsci e il laboratorio "Maga"

Cerca Video su questo argomento: Trump Gramsci Laboratorio Maga Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump, Gramsci e il laboratorio "Maga"

Segnala ilgiornale.it: Christopher Rufo è solo uno dei tanti nuovi volti del MAGA 2.0, nativi digitali, cresciuti con il mito di Fox News, ma molto più influenti e efficaci sui nuovi mezzi di comunicazione. Tanto da essere ...

Come mai Gramsci piace ai trumpiani

Da ilpost.it: E indipendentemente da quanto siano consapevoli di tutto questo oppure no gli attivisti e gli intellettuali che hanno ispirato le politiche aggressive di Trump, citando spesso Gramsci ...

Attacco a Putin, così Trump ha spaccato il fronte MAGA

Come scrive tio.ch: Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale ...