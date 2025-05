Trump e i dazi pace con Cina a rischio | Ha violato accordo

La tensione tra Stati Uniti e Cina si infiamma nuovamente: Donald Trump minaccia di riaprire la guerra dei dazi, mettendo a repentaglio una fragile pace commerciale. Questo sviluppo non solo riaccende le preoccupazioni per l'economia globale, ma rivela anche le fragilità degli accordi internazionali in un contesto geopolitico sempre più volatile. Rimanere aggiornati su questi eventi è cruciale per chiunque voglia capire le dinamiche del mercato.

(Adnkronos) – La pace commerciale tra Stati Uniti e Cina è in pericolo, la guerra dei dazi rischia di ricominciare dopo una breve tregua. Donald Trump, prima con un post su Truth e poi con le risposte ai media nello Studio Ovale, prospetta l'ipotesi di un nuovo scontro, a pochi giorni dall'intesa raggiunta in Svizzera.

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

