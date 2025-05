Trump dazi su alluminio e acciaio al 50%

Trump annuncia un aumento dei dazi su acciaio e alluminio, portandoli al 50%. Un passo audace che si inserisce in un contesto globale in cui le economie cercano di proteggere le proprie industrie. Ma cosa significa realmente per i lavoratori e i consumatori? Questo aumento potrebbe avere ripercussioni sui prezzi e sull'occupazione. Insomma, l’America è pronta a scommettere tutto sulla sua industria, ma a quale costo?

“È per me un grande onore aumentare i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al 50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Le nostre industrie siderurgiche e dell’alluminio stanno riprendendosi come mai prima. Questa sarà un’altra grande notizia per i nostri meravigliosi lavoratori dell’acciaio e dell’alluminio. Rendiamo l’America di nuovo grande!”: lo scrive su. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump, dazi su alluminio e acciaio al 50%

Trump annuncia aumento dei dazi su acciaio e alluminio al 50% dal 4 giugno

Trump rilancia i dazi su acciaio e alluminio, portandoli dal 25% al 50%. Un passo audace che segna un'importante svolta per l'industria americana, in un contesto globale di crescente protezionismo.

Cerca Video su questo argomento: Trump Dazi Alluminio Acciaio Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump ha detto che raddoppierà i dazi su acciaio e alluminio; Trump: sull'acciaio dazi al 50%. Cina e Ue partner commerciali spietati; Trump: 'Raddoppio dazi al 50% pure su acciaio e alluminio da 4 giugno'; Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio, dal 4 giugno saliranno al 50%. 🔗Ne parlano su altre fonti

Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio al 50%

Come scrive msn.com: AGI - Donald Trump raddoppia i dazi sulle importazioni di acciaio e di alluminio, portandoli al 50%. L'annuncio arriva in occasione della visita allo stabilimento della US Steel, in Pennsylvania dove ...

Dazi, Trump rilancia: «Tariffe raddoppiate al 50% su acciaio e alluminio a partire dal 4 giugno»

Scrive ilmessaggero.it: Allarme del governatore Panetta sui dazi nelle considerazioni finali dell'assemblea di Bankitalia. La guerra commerciale innescata dagli Usa «potrebbe sottrarre quasi ...

Trump tira dirtto: altri dazi su acciaio e alluminio al 50%: così sfida giustizia (e mercati)

ilgiornale.it scrive: Dal palco della Us Steel, Trump annuncia il raddoppio delle tariffe su acciaio e alluminio. Una mossa muscolare che sfida la giustizia federale e accende nuovi fronti in piena campagna elettorale ...