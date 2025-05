Trump | Dal 4 giugno dazi su acciaio e alluminio al 50% | Musk? Ha portato grandi cambiamenti farà avanti e indietro dalla Casa Bianca

Dal 4 giugno, l’America alza il sipario su un nuovo capitolo economico: dazi al 50% su acciaio e alluminio. In un contesto di tensioni commerciali globali, l’ombra di Musk si fa lunga, con il magnate che, pur non rivestendo più ruoli ufficiali, continua a influenzare le decisioni della Casa Bianca. E mentre il presidente revoca i visti per stranieri, ci si chiede: quale sarà il futuro delle relazioni internazionali? Un punto cruciale da

Il presidente Usa dà il via alla revoca dei visti per gli stranieri. Musk ufficializza l'addio: non è più un funzionario speciale del governo ma resta "un amico del presidente". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Dal 4 giugno dazi su acciaio e alluminio al 50%" | "Musk? Ha portato grandi cambiamenti, farà avanti e indietro dalla Casa Bianca"

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

Cerca Video su questo argomento: Trump 4 Giugno Dazi Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dazi, Trump: «L’Ue vuole vederci». Primo slot a Parigi; Trump minaccia dazi al 50% dal primo giugno all'Ue. I mercati vanno giù - La cronaca della giornata; Trump scatena la guerra dei dazi contro l'Unione europea: «Dal primo giugno tasse doganali al 50%; Dazi, Trump parla con von der Leyen e cambia idea: “Tariffe del 50% all’Ue sospese fino al 9 luglio”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Trump, raddoppio dazi al 50% pure su alluminio dal 4 giugno

Come scrive ansa.it: "È per me un grande onore aumentare i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al ;;50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Le nostre industrie siderurgiche e dell'alluminio stanno riprendendosi come mai pri ...

Dazi, tentazione Trump: riportare le tariffe ai livelli massimi. Borse giù per l’incertezza

Riporta ilmessaggero.it: In questo periodo di pausa lo scontro con la magistratura è solo rimandato e Donald Trump vive in un interregno temporaneo nel quale cercherà non solo di mantenere attive le ...

Dazi Trump, cosa cambia per l’Italia dopo la decisione della Corte d’appello Usa che li ha rimessi in vigore

fanpage.it scrive: Dopo le ultime decisioni dei giudici americani sui dazi di Trump quali sono dunque le tariffe commerciali che restano in vigore in Italia? Il governatore ...