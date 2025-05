Trump annuncia raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio | entreranno in vigore dal 4 giugno

Donald Trump lancia un nuovo attacco commerciale, raddoppiando i dazi su acciaio e alluminio al 50%, a partire dal 4 giugno. Questa mossa non solo mira a proteggere l'industria americana, ma riflette anche una crescente tensione globale sui mercati delle materie prime. Un tema caldo che potrebbe influenzare le dinamiche economiche mondiali. Quali repercussioni avrĂ questa decisione sul mercato europeo? Restate sintonizzati!

Donald Trump ha annunciato il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio, portandoli dal 25% al 50%, a partire da mercoledĂŹ 4 giugno. Il presidente lo ha comunicato attraverso un post pubblicato su Truth Social, sottolineando che la misura mira a rafforzare ulteriormente l’industria siderurgica e dell’alluminio statunitense. “È per me un grande onore aumentare i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al 50%”, ha scritto Trump, aggiungendo che “le nostre industrie stanno riprendendosi come mai prima”. Il tycoon ha definito il provvedimento “un’altra grande notizia per i nostri meravigliosi lavoratori dell’acciaio e dell’alluminio”, chiudendo il messaggio con il suo noto slogan: “Rendiamo l’America di nuovo grande!”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it Š Laprimapagina.it - Trump annuncia raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio: entreranno in vigore dal 4 giugno

Dazi: Trump, raddoppio tariffe al 50% anche su alluminio dal 4 giugno

Trump ha deciso di raddoppiare i dazi al 50% su acciaio e alluminio, un passo che segna un cambio di rotta significativo nella politica commerciale americana.

