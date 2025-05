Trump annuncia aumento dei dazi su acciaio e alluminio al 50% dal 4 giugno

Trump rilancia i dazi su acciaio e alluminio, portandoli dal 25% al 50%. Un passo audace che segna un'importante svolta per l'industria americana, in un contesto globale di crescente protezionismo. Questo annuncio non solo mira a rafforzare l’occupazione locale, ma mette anche in evidenza come le dinamiche commerciali stiano cambiando rapidamente. Gli effetti su prezzi e mercato saranno da seguire con attenzione: una mossa strategica o una sfida insostenibile?

"È per me un grande onore aumentare i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al 50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Le nostre industrie siderurgiche e dell'alluminio stanno riprendendosi come mai prima. Questa sarà un'altra grande notizia per i nostri meravigliosi lavoratori dell'acciaio e dell'alluminio. Rendiamo l'America di nuovo grande!": lo scrive su Truth Donald Trump dopo l'annuncio alla Us Steel, aggiungendo che il raddoppio di dazi riguardera' anche l'alluminio e scatterà dal 4 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump annuncia aumento dei dazi su acciaio e alluminio al 50% dal 4 giugno

it.investing.com scrive: Investing.com - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato un imminente aumento dei dazi sulle importazioni di acciaio, rafforzando la sua strategia di guerra commerciale. I dazi sono ...

Secondo gaeta.it: Gli Stati Uniti aumentano i dazi sull’acciaio dal 25% al 50% per proteggere Us Steel e i lavoratori americani, dopo l’accordo con Nippon Steel, puntando a ridurre il deficit commerciale e sostenere la ...

Segnala msn.com: "È per me un grande onore aumentare i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al ;;50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Le nostre industrie siderurgiche e dell'alluminio stanno riprendendosi come mai pri ...