Trufffava i turisti con il gioco delle tre campanelle | denunciato sul lungolago di Como

Un nuovo episodio di truffa turistica ha colpito il pittoresco lungolago di Como, dove un uomo ha cercato di raggirare i visitatori con il gioco delle tre campanelle. Questo fenomeno non è isolato: le frodi ai danni dei turisti stanno aumentando in molte località italiane. È fondamentale prestare attenzione e informarsi, per godere della bellezza dei luoghi senza cadere nelle insidie del raggiro. Chi sarà il prossimo a fermare queste pratiche?

Nel pomeriggio di ieri, 30 maggio 2025, intorno alle 15.30, la polizia di Stato di Como è intervenuta sul lungolago Mafalda di Savoia a seguito di una segnalazione giunta al 112. Un uomo era stato notato mentre intratteneva i turisti con il noto gioco delle tre campanelle.

Nudo sul lungolago tra turisti e famiglie: denunciato 45enne tedesco

Un episodio che scuote il lungolago di Como, ora più che mai al centro del dibattito su decoro e rispetto degli spazi pubblici.

