Truffe agli anziani il monito del Vescovo Aiello | Il lupo può travestirsi da nonna

Il Vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, lancia un appello urgente contro le truffe agli anziani: “Il lupo può travestirsi da nonna”. In un'epoca in cui la vulnerabilità delle fasce più deboli è crescente, il monito è chiaro: la prudenza è fondamentale. La collaborazione con i Carabinieri sottolinea l'importanza della comunità nel proteggere i propri membri. Ricorda, un semplice sorriso potrebbe nascondere intenzioni pericolose. Rimanete vig

Tempo di lettura: < 1 minuto Un messaggio forte e accorato quello lanciato dal Vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, attraverso un video realizzato in collaborazione con l’ Arma dei Carabinieri, per sensibilizzare gli anziani della città sui pericoli delle truffe. “Chi ha bussato alla mia porta può essere un amico o un nemico – afferma Aiello nel filmato, usando parole semplici ma penetranti. – Il male è sempre ben organizzato. Non aprite”. è l’invito diretto rivolto a chi spesso, per fiducia o fragilità, si ritrova vittima di raggiri. Con un’efficace metafora, il vescovo richiama l’attenzione su quanto le apparenze possano ingannare: “Il lupo può travestirsi da nonna e venire a divorarci”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it