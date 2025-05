Truffa Online | 24enne denunciata dai Carabinieri

Una 24enne è stata denunciata dai Carabinieri di Baiano per frode informatica, dopo aver truffato due vittime per oltre 3.000 euro. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per le truffe online, che colpiscono sempre più italiani. La vulnerabilità delle persone, spesso ignare dei rischi digitali, rende necessario un maggiore focus sulla sicurezza online. Non abbassare la guardia: informati e proteggi i tuoi dati!

I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno deferito in stato di libertà una 24enne ritenuta responsabile del reato di frode informatica. L'attività trae origine dalle denunce presentate da un 49enne piemontese e da una 66enne siciliana i quali, nel mese di aprile, avevano subito il prelievo fraudolento di circa 3mila euro. Le vittime, dopo un accesso al sito che gestisce un noto sistema di pagamenti elettronici, credendo di parlare con un operatore della società, nel tentativo di risolvere alcuni presunti malfunzionamenti, avevano fornito vari codici attraverso i quali sono poi stati derubati di somme di denaro presenti nei rispettivi conti correnti.

