Truffa con finto carabiniere e avvocato | ai domiciliari presunto responsabile

Un 24enne di Nola è ai domiciliari per aver truffato una donna spacciandosi per carabiniere e avvocato. Questo episodio mette in evidenza un trend allarmante: le truffe online e telefoniche continuano a proliferare, sfruttando la fiducia delle persone. È essenziale rimanere vigili e non abbassare mai la guardia. Ricorda: se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è! Mantieni alta l’attenzione, la sicurezza parte da noi.

NOLA (NAPOLI) - Un 24enne di Nola, in provincia di Napoli, è finito ai domiciliari poiché dovrà rispondere all'accusa di truffa nei confronti di una donna di Ceglie Messapica, avvenuta lo scorso 16 ottobre. Il provvedimento, eseguito ieri dai carabinieri della stazione di Ceglie Messapica, è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Truffa con finto carabiniere e avvocato: ai domiciliari presunto responsabile

Falsi atti giudiziari e truffe ai clienti: avvocato di Nola agli arresti domiciliari

Un avvocato del Foro di Nola è agli arresti domiciliari con 27 capi d'imputazione per truffa, infedele patrocinio e falso.

Roma, truffa a un’anziana fingendosi carabiniere e avvocato: arrestato 34enne

romadailynews.it scrive: Un 34enne di origini ucraine è stato arrestato a Roma dopo aver truffato un'anziana fingendosi prima carabiniere e poi avvocato. Il tribunale ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora a ...

Un'anziana è stata truffata da finto carabiniere e falso avvocato

Come scrive romatoday.it: Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, l’uomo è stato arrestato e condotto nelle aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo. Il tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento e disposto per ...

Finto carabiniere ruba soldi e oro a un’anziana: “Suo figlio ha provocato un incidente, deve pagare”

Secondo fanpage.it: Dovrà obbligatoriamente dimorare nel Comune di Napoli un 34enne che ha derubato un’anziana di soldi e oro. Si è finto un carabiniere e ha inscenato la truffa dell’incidente in realtà mai esistito.