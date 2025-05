True Crime una finestra sul male | quel pendolo che oscilla tra empatia e morbosità

Il vero crimine affascina e terrorizza, un pendolo che oscilla tra empatia e morbosità. Come anticipava Samuele Bersani, oggi il True Crime è diventato un fenomeno culturale inarrestabile, coinvolgendo il pubblico con storie reali di delitti e misteri. Ma cosa ci spinge ad avvicinarci a queste narrazioni oscure? Scopriremo insieme come questa curiosità possa rivelare molto sulla nostra natura umana. Restate sintonizzati!

«Chiedi un autografo all’assassino Guarda il colpevole da vicino» Lo cantava Samuele Bersani nel 2003, anticipando come sempre i tempi. Negli ultimi anni, la serialità italiana, così come il web e i suoi derivati, sembrano infatti aver sviluppato una nuova, insaziabile passione: il True Crime. Si tratta di un genere che racconta storie vere di crimini, indagini e altri eventi drammatici; una forma di intrattenimento ibrida che, pur basandosi su fatti reali, cerca di creare attesa e coinvolgimento emotivo nello spettatore, come se si trattasse di un film. L’ascesa del True Crime: documentari, serie, podcast. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it