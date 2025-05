Trovato un cadavere nel lago di Fedaia

Tragedia nel cuore delle Dolomiti: un cadavere è stato rinvenuto nel lago di Fedaia, ai piedi della maestosa Marmolada. Questo drammatico evento riporta l’attenzione su un tema cruciale: la sicurezza nei luoghi turistici. Con il crescente afflusso di visitatori, è fondamentale riflettere sui rischi e sulle misure preventive. Quali segreti nasconde questa bellezza naturale? Seguiteci per scoprire di più su quanto accade nelle nostre montagne.

Una persona, di cui non sono ancora note le generalità, è morta nel lago di Fedaia, in Trentino. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno visto un corpo nelle acque del lago ai piedi della Marmolada. Immediata la mobilitazione della macchina dei soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco volontari.

Shock in Trentino, rinvenuto un cadavere nel Lago di Fedaia: indagini in corso

Lo riporta nordest24.it: CANAZEI (TRENTO) – È stata una tragica scoperta quella fatta da alcuni passanti che stamattina, 31 maggio, si trovavano nella zona del lago di Fedaia, ai piedi della Marmolada: qui è stato rinvenuto u ...

Tragedia al lago di Fedaia, corpo senza vita di una persona in acqua. Il cadavere recuperato dai sommozzatori

Da ildolomiti.it: CANAZEI. E' stato portato a riva ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Ormai la persona recuperata dall'acqua era morta. Indagano i carabinieri per ricostruire quanto avvenuto al lago di Fedaia.