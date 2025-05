Trovato morto l’alpinista di 28 anni travolto da una valanga sul Gran Zebrù

Una tragica notizia scuote il mondo dell'alpinismo: Fabio Trevisan, giovane di 28 anni, è stato trovato senza vita dopo essere stato travolto da una valanga sul Gran Zebrù. Questo evento mette in luce l'imprevedibilità della montagna e i rischi crescenti legati ai cambiamenti climatici. La stagione invernale, caratterizzata da nevicate abbondanti e temperature instabili, rende la sicurezza in montagna fondamentale. Una lezione importante per tutti gli appassionati di avventure alpine.

È stato rinvenuto il corpo di Fabio Trevisan, 28enne altoatestino di Laives (Bolzano) che è stato travolto da una valanga e poi trascinato per circa 300 metri durante la salita lungo un canalone del Gran Zebrù, montagna di 3.857 metri del gruppo Ortles-Cevedale. A causa dell’elevato rischio di slavine le ricerche ieri sono avvenute quasi esclusivamente dall’elicottero, mentre questa mattina sono riprese anche con le unità cinofile da ricerca delle stazioni di Brunico e Passo Rolle: la salma di Trevisan è stata localizzata sotto la neve e recuperata dagli uomini del soccorso alpino. Illeso il compagno di cordata che era con lui, solo sfiorato dalle masse nevose, che aveva dato l’allarme. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trovato morto l’alpinista di 28 anni travolto da una valanga sul Gran Zebrù

Travolto da una valanga, trascinato per metri: dramma per Fabio, cos'è successo

