Trovato morto Fabio Trevisan l’alpinista 28enne disperso da ieri sul Gran Zebrù

Una tragedia che colpisce il cuore della comunità alpinistica: Fabio Trevisan, solo 28 anni, ha perso la vita sul Gran Zebrù a causa di una valanga. Questo drammatico evento riaccende i riflettori sui rischi delle montagne e sull'importanza di affrontarle con cautela e preparazione. La passione per l'alpinismo è in crescita, ma non dimentichiamo mai il rispetto per la natura e le sue insidie.

È stato trovato morto l'alpinista 28enne Fabio Trevisan, travolto da una valanga nella giornata di ieri mentre scalava il Gran Zebrù. Il ragazzo risultava disperso. Il suo corpo è stato rintracciato in mattinata.

Secondo msn.com: Ennesima tragedia sulle montagne. È stato trovato morto stamani l'alpinista altoatesino disperso sul Gran Zebrù. Ieri mattina, 30 maggio, Fabio Trevisan, 28 anni di Laives, era in compagnia di un amic ...

