Trovato in possesso di un taser elettrico e alcune cartucce | nei guai 38enne

La crescente preoccupazione per la sicurezza nelle piccole isole italiane emerge con la notizia di un 38enne lampedusano trovato in possesso di un taser elettrico e cartucce. Questo episodio solleva interrogativi sul clima di insicurezza che, anche in luoghi isolati, sembra affacciarsi sempre di più. I cittadini si chiedono: è davvero un caso isolato o un segnale di un trend preoccupante? La risposta potrebbe influenzare il dibattito sulla sicurezza in tutto il Paese.

È stato trovato in possesso di un taser elettrico e di alcune cartucce. Ha 38 anni il lampedusano che è finito nei guai dopo una perquisizione effettuata, sulla maggiore delle isole Pelagie, dalla polizia. Tanto il taser elettrico, quanto i proiettili, sono stati naturalmente posti sotto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Trovato in possesso di un taser elettrico e alcune cartucce": nei guai 38enne

