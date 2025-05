Trovato cadavere su una banchina del Lungarno Mediceo a Pisa

Un mistero avvolge il Lungarno Mediceo di Pisa, dove questa mattina è stato rinvenuto un cadavere. Un evento inquietante che riporta alla mente la crescente attenzione sui temi della sicurezza nelle città italiane. Le indagini sono in corso e i carabinieri cercano risposte su questo tragico ritrovamento. Chi era quest'uomo? E quali storie si nascondono dietro a questo giallo che scuote la tranquillità pisana?

PISA – Giallo sul Lungarno Mediceo a Pisa. Questa mattina (31 maggio) è stato trovato intorno alle 6 del mattino da un operatore ecologico su una banchina in cemento lungo l’Arno in pieno centro a Pisa il cadavere di un uomo, apparentemente giovane e probabilmente straniero. L’uomo, questo quando emerge dalle prime indagini dei carabinieri, potrebbe essere precipitato dalla spalletta soprastante procurandosi ferite in varie parti del corpo. Da chiarire come l’episodio sia avvenuto, in una zona molto vicina ai luoghi della movida pisana. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Tragedia a Ostia, trovato un cadavere in strada

Tragedia a Ostia questa mattina, dove un uomo è stato trovato privo di vita in strada. Il cadavere è stato rinvenuto all'alba in via delle Repubbliche Marinare, all'incrocio con corso Duca di Genova.

