troppo zverev per cobolli il romano si ferma al terzo turno del roland garros

Flavio Cobolli si ferma al terzo turno del Roland Garros 2025, battuto dal più esperto Alexander Zverev. La partita ha rivelato un talento promettente, ma il romano ha dovuto fare i conti con l'imprevedibilità del tennis moderno. Nonostante la sconfitta, il secondo set ha mostrato che Cobolli può competere ai massimi livelli. È il momento di riflessioni e apprendimenti: il futuro del tennis italiano ha bisogno di protagonisti pronti a brillare!

Si interrompe al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli al Roland Garros 2025. Il tennista romano è stato sconfitto in tre set da Alexander Zverev con il punteggio di 6-2 7-6 6-1 dopo due ore e trentatré minuti di gioco. I rimpianti sono tutti per il secondo set, visto che Cobolli si è trovato per due volte avanti di un break. ma non è riuscito a conservare il vantaggio. Il tedesco ha concluso il match con otto ace, contro gli zero dell'azzurro, che invece ha tre doppi falli. Sono ben quindici le palle break concesse da Cobolli, che ha commesso ben quarantasette errori non forzati rispetto ai trenta dell'avversario.