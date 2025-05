Trionfo della Roger Gracie Academy al campionato nazionale di Jiu Jitsu a Firenze

La Roger Gracie Academy di Reggio Emilia ha brillato al campionato nazionale di jiu jitsu a Firenze, confermando il suo status di eccellenza nel panorama delle arti marziali italiane. Questo successo si inserisce in un trend crescente che vede il Brazilian Jiu Jitsu sempre più apprezzato come strumento di crescita personale e autodifesa. Un dato interessante? La disciplina aiuta a sviluppare non solo forza fisica, ma anche resilienza mentale. Pronto a scoprire il tuo potenziale?

Grande soddisfazione per la Roger Gracie Academy di Reggio Emilia al campionato nazionale organizzato dall’ Unione Italiana Jiu Jitsu. A Firenze, dal 23 al 25 Maggio scorso, si sono disputati i campionati italiani di Brazilian Jiu Jitsu, disciplina marziale, sport da combattimento e metodo di difesa personale specializzato nella lotta ed in particolare in quella a terra. La kermesse più importante a livello italiano si è svolta al Pala Wanny di Firenze in una cornice importante di pubblico e ha visto l’accademia reggiana diretta dal maestro Wesley Lopes Caixeta fare incetta di ori e altre medaglie al collo, con il risultato più significativo ottenuto dal baby atleta nato nel 2019, Maksym Vashkurail. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trionfo della Roger Gracie Academy al campionato nazionale di Jiu Jitsu a Firenze

