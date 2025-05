TriGno a Amici con D’amore non si muore | rinascita artistica dal passato calcistico

TriGno, ex calciatore e ora stella di Amici, è tornato con il suo singolo "D'amore non si muore", conquistando il secondo posto e il cuore del pubblico. Questa rinascita artistica si inserisce nel trend crescente di personaggi che abbandonano il mondo dello sport per esprimere la propria creatività nella musica. Un brano che mescola emozione e verità, invitando a riflettere su quanto sia profondo il legame tra passione e vita. Non perdere l’occasione di ascoltar

TriGno si conferma protagonista, conquistando il secondo posto e il premio di categoria ad Amici. Con il singolo D’amore non si muore, pubblicato il 23 maggio sulle piattaforme digitali, il giovane artista ha già saputo attirare l’attenzione, grazie a un brano denso di verità e introspezione. L’uscita del pezzo, che ha avuto un primo momento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - TriGno a Amici con D’amore non si muore: rinascita artistica dal passato calcistico

Amici 24, vince Daniele Doria: il ballerino sbaraglia la concorrenza di TrigNO: “È un momento magico e a mio fratello dico: ce l’abbiamo fatta!”

Daniele Doria si aggiudica la ventiquattresima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, dimostrando talento e determinazione.

Cerca Video su questo argomento: Trigno Amici D Amore Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Amici 2025, chi è TrigNO, il vincitore della categoria canto di Amici24; Anna Pettinelli a Trigno: Sono invidiosa dell'amore con Chiara. Poi il dettaglio mai rivelato prima; Trigno, dedica d’amore a Chiara dopo Amici 24: “Mi ha aperto gli occhi”; TrigNO: «Non pensavo di vincere Amici, ora con Chiara conviviamo». Il retroscena dell'anello e la sorpresa di. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Amici 24, Trigno sempre più innamorato di Chiara: spunta un like sospetto/ “La chiama 10 volte al giorno”

Da ilsussidiario.net: Come procede la storia d’amore tra Trigno e Chiara Bacci dopo la fine di Amici 24? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo dopo la finale della 24esima edizione del talent show di Maria De ...

Amici 24, TrigNO svela alcuni retroscena sul suo percorso e poi svela: "Cercare di convincere lui era una sfida"

Riporta msn.com: TrigNO torna a parlare della sua esperienza ad Amici 24: dalla storia d'amore con Chiara Bacci alla vittoria inaspettata fino alle critiche di Zerbi e al rapporto con la conduttrice Maria De Filippi.

Nicolò e TrigNO sono grandi “Amici”: i due sognano una futura collaborazione insieme

Da fanpage.it: Nicolò e TrigNo si collegano a sorpresa durante la diretta di Radio Subasio: il cantante di Amici 24 riceve il videomessaggio del'amico e si emoziona ...