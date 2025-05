Triestina | tra tifosi e gli americani è frattura totale ritirato il marchio

La Triestina, un simbolo calcistico della città, vive un momento di crisi senza precedenti. La rottura tra tifosi e dirigenza americana segna non solo la fine di un sogno, ma il declino di un'identità. Il ritiro del marchio da parte dell'Associazione nazionale Triestina club è un gesto forte: la passione dei supporters non può essere ignorata. In un calcio che spesso dimentica le radici, questa frattura ci ricorda quanto siano importanti legami autentici.

La frattura è totale. La spaccatura tra i tifosi e la dirigenza che gestisce la Triestina non è una novità, ma la decisione da parte dell'Associazione nazionale Triestina club di redere il marchio rappresenta il capitolo finale di una storia d'amore mai decollata.

