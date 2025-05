Triennale della Contemporaneità a Reitano le prime opere simbolo della rinascita in memoria del maestro Sucato

La Triennale della Contemporaneità a Reitano si propone come un faro di rinascita culturale, onorando il maestro Sucato e la sua eredità. L'1 e 2 giugno, Villa Margi diventerà palcoscenico di opere audaci, tra cui un'imponente amonite che simboleggia il potere della creatività. In un periodo in cui l'arte sfida le convenzioni, questo evento segna una tappa fondamentale nel dialogo tra passato e futuro. Non perdere l'occasione di

È ancora una volta la necessità e l'urgenza dell'eresia il motore che muove la nuova avventura che il mecenate Antonio Presti è pronto a presentare al suo pubblico l'1 e il 2 giugno a Villa Margi, frazione affacciata sul Tirreno del comune di Reitano. Una enorme amonite a presidiare il.