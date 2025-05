Triathlon Nicola Azzano 27 ad Alghero su distanza olimpica Successo del brasiliano Miguel Hidalgo

Grande spettacolo ad Alghero per la tappa italiana delle World Triathlon Championship Series! Il brasiliano Miguel Hidalgo ha conquistato il podio, ma l'azzurro Nicola Azzano ha dimostrato coraggio e determinazione piazzandosi 27°.

Nella gara maschile della tappa italiana delle World Triathlon Championship Series 2025, disputata ad Alghero, l’unico azzurro al via, Nicola Azzano (Carabinieri), si classifica 27° nella prova su distanza olimpica (1.5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa), vinta dal brasiliano Miguel Hidalgo. Ad imporsi in Sardegna è il brasiliano Miguel Hidalgo, che vince in solitaria con il crono di 1:44:05, rifilando 28? all’ australiano Matthew Hauser, secondo, ed 1’04” al francese Lèo Bergere, bronzo olimpico in carica, terzo. Resta ai piedi del podio l’altro australiano Luke Willian, quarto a 1’24”, che precede il canadese Charles Paquet, quinto a 1’31”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, Nicola Azzano 27° ad Alghero su distanza olimpica. Successo del brasiliano Miguel Hidalgo

Triathlon, Matthew Hauser si impone su distanza olimpica in Giappone. Nicola Azzano 33° a Yokohama

Nella tappa delle World Triathlon Championship Series 2025 a Yokohama, Giappone, l'australiano Matthew Hauser ha trionfato nella gara élite maschile su distanza olimpica.

Triathlon, Nicola Azzano 27° ad Alghero su distanza olimpica. Successo del brasiliano Miguel Hidalgo

Alghero ospita la World triathlon championship series 2025

Triathlon, Coppa del Mondo: Nicola Azzano ottavo nella gara finale di Tiszaujvaros

