Triathlon Bianca Seregni conquista uno splendido secondo posto su distanza olimpica ad Alghero!

Bianca Seregni illumina Alghero con un straordinario secondo posto nelle World Triathlon Championship Series 2025! Questa performance non è solo un trionfo personale, ma un segnale forte per il movimento del triathlon italiano, sempre più in ascesa. Con 1.5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa, Seregni dimostra che la determinazione e il talento possono portare lontano. Rimanete sintonizzati: il futuro del triathlon azzurro è brillante!

Si tinge d’azzurro la tappa italiana delle World Triathlon Championship Series 2025: ad Alghero, nella gara femminile, andata in scena su distanza olimpica (1.5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa), Bianca Seregni (Fiamme Oro) centra una splendida seconda posizione alle spalle della transalpina Cassandre Beaugrand. Ottima prestazione di Ilaria Zane (Jesolo Triathlon), 11ma, mentre Alice Betto (Fiamme Oro) si classifica 21ma ed infine Verena Steinhauser (Fiamme Oro) termina 27ma. L’unica a battere l’azzurra è la campionessa olimpica in carica, la francese Cassandre Beaugrand, che si impone in 1:55:55, staccando Bianca Seregni di 38 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, Bianca Seregni conquista uno splendido secondo posto su distanza olimpica ad Alghero!

