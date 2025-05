Treviso confermata città amica dei bambini e degli adolescenti

Treviso si conferma un esempio brillante di città che investe nel futuro: è stata ufficialmente riconosciuta da UNICEF come "Città amica dei bambini e degli adolescenti". Questo traguardo sottolinea un impegno sociale sempre più evidente nelle città italiane, dove il benessere dei più giovani diventa una priorità. Un motivo in più per riflettere su come costruire comunità inclusive e sostenibili. La prossima generazione merita un ambiente accogliente e stimolante!

Treviso è stata ufficialmente confermata da UNICEF nel programma "Città amica dei bambini e degli adolescenti". Il riconoscimento è stato consegnato stamattina al Museo Bailo, durante l’evento finale del percorso “Città amica dell’UNICEF” e in occasione del convegno “La programmazione delle. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Treviso confermata "città amica dei bambini e degli adolescenti"

