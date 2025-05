Treviglio il commercio perde 45 negozi in 14 anni | l’abbigliamento il settore più colpito

Treviglio sta vivendo una metamorfosi commerciale preoccupante: in 14 anni, 45 negozi hanno chiuso i battenti, con l'abbigliamento in prima linea. Questo trend non è isolato; riflette il cambiamento nelle abitudini dei consumatori e l'ascesa dell'e-commerce. Cosa significa per il futuro del commercio locale? È tempo di ripensare strategie e valorizzare l'esperienza di acquisto in negozio. Riscopriamo insieme il potere del piccolo commercio!

Treviglio. Nell’arco di 14 anni Treviglio ha perso 45 negozi. Vale a dire che nel capoluogo della Bassa sono state più di tre all’anno le saracinesche che si sono via via abbassate. Da 248 esercizi commerciali attivi nel 2010 si è infatti scesi, nel 2024, a quota 203. I dati, rilevati dall’Osservatorio economico, sono stati analizzati nel corso di un incontro che si è svolta a TreviglioFiera promosso dal Distretto del Commercio di Treviglio. A trascinare il calo è soprattutto il comparto dell’abbigliamento, che da solo ha perso quasi la metà delle attività in alcune delle principali vie dello shopping. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Treviglio, il commercio perde 45 negozi in 14 anni: l’abbigliamento il settore più colpito

