Trentino valanga sul Gran Zebrù | è morto l’alpinista di 28 anni disperso

Fabio Trevisan, originario di Laives, era stato travolto ieri e l’allarme era stato lanciato dal compagno di cordata. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Trentino, valanga sul Gran Zebrù: è morto l’alpinista di 28 anni disperso

Turismo in Trentino mai così bene: il 2024 è stato l'anno d'oro

Il 2024 si è concluso come l’anno d’oro per il turismo in Trentino, con numeri record e i migliori risultati degli ultimi dieci anni.